Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta Republiki Litewskiej z Małżonką w RP – program prasowy

Godz. 9.00 Udział Prezydenta RP i Prezydenta RL w uroczystym posiedzeniu Izb Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Republiki Litewskiej Sala Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Wystąpienie Prezydentów Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP (Audio 1- floor, Audio 2 – j.polski, Audio 3 – j.litewski, Audio 4 – j.angielski) Uwaga! Obsługa medialna zgodnie z ustaleniami Kancelarii Sejmu. Szczegółowych informacji dot. akredytacji oraz obsługi medialnej udziela Centrum Informacyjne Sejmu, Bartosz Chodykin, tel.+48 601 989 501. Szczegółowych informacji dot. udziału Prezydenta RP w uroczystości udziela Biuro Prasowe KPRP, Jakub Majewski, tel. +48 721 800 805. Godz. 10.30 Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezydenta Republiki LitewskiejGitanasa Nausėdy oraz Prezydenta Republiki Łotewskiej Egilsa Levitsa we Mszy św. Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP (Audio 1- floor, Audio 2 – floor) Godz. 12.00 Uroczystości państwowe z okazji Święta Narodowego w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy, Prezydent Republiki Estońskiej Kersti Kaljulaid, Prezydenta Republiki Łotewskiej Egilsa Levitsa oraz Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Dziedziniec Zamku Królewskiego Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP (Audio 1- floor, Audio 2 – floor, Audio 3 – j.angielski, Audio 4 – j.polski) Godz. 13.00 Debata z udziałem Prezydentów: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej oraz Ukrainy Zamek Królewski, Nowa Izba Poselska Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP (Audio 1- floor, Audio 2 – floor, Audio 3 – j.angielski, Audio 4 – j.polski) Uwaga! Ze względu na konieczność zachowania restrykcji sanitarnych sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP. Poniżej przekazujemy parametry do odbioru sygnału bezpłatnie – bez konieczności umieszczania logo na podstawie sześcioletniej nieograniczonej terytorialnie licencji oraz bez możliwości udzielania dalszych sublicencji.

Source: President of Poland in Polish