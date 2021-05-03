Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Королевство Бахрейн#NSSA03.05.2021 07:00

Меморандум о взаимопонимании с Национальным агентством космических наук Королевства Бахрейн

Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное агентство космических наук Королевства Бахрейн (NSSA) подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что за последние годы двусторонние взаимоотношения России и Бахрейна вышли на качественно новый уровень: укрепляются общественно-политические и культурные связи, растет товарооборот.

«Меморандум о взаимопонимании открывает дорогу к наращиванию двустороннего сотрудничества в области космической деятельности», — отмечает глава Роскосмоса. — Спустя 60 лет с момента исторического полета первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина космос продолжает приковывать к себе внимание людей, оставаясь передовым рубежом научно-технического развития человечества. Подписание Меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран«.

Председатель совета директоров NSSA, министр транспорта и связи Королевства Бахрейн Камаль бин Ахмед Мохаммед со своей стороны подчеркнул, что Меморандум станет основой для сотрудничества в области космоса, в нем прописаны представляющие взаимный интерес направления деятельности, которые стороны планируют развивать путем реализации совместных проектов, проведения исследований, обмена информацией и опытом, обучения и наращивания потенциала.

«Меморандум предоставляет прекрасную возможность для реализации долгосрочных целей и стратегии развития NSSA, поскольку Госкорпорация „Роскосмос“ является одной из ведущих космических организаций мира», — говорит Камаль бин Ахмед Мохаммед.

Генеральный директор NSSA д-р Мохамед Эбрахим Аль-Асири в свою очередь заявил, что власти Бахрейна активно стремятся к развитию взаимоотношений с космическими агентствами всего мира, в особенности с такими признанными лидерами в области исследования космоса как Госкорпорация «Роскосмос».

«Мы очень рады подписанию данного меморандума и надеемся, что нам удастся существенно расширить сотрудничество в сфере космоса между нашими дружественными странами, — сообщает Мохамед Эбрахим Аль-Асири. — В течение последних двух лет ряд специалистов NSSA имели возможность пройти обучение в российских учебных учреждениях, специализирующихся на космических науках, что позволило им существенно повысить свой уровень знаний и профессиональных навыков, что в свою очередь помогло нам в выполнении ряда научных исследований в интересах NSSA. Уверен, что подписание данного Меморандума поспособствует дальнейшему укреплению научно-технического сотрудничества между нашими странами в интересах обеих сторон».

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