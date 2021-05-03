Source: Russia Federal Space

#ВДНХ#Космический диктант03.05.2021 17:27

На ВДНХ наградили победителей Космического диктанта

В пятницу, 30 апреля 2021 года, на ВДНХ наградили трех победителей первого Всероссийского космического диктанта. Их определили из 210 участников, которые отвечали на вопросы на площадке центра «Космонавтика и авиация».

Победителями диктанта среди участников, отвечавших на вопросы в центре «Космонавтика и авиация», стали:

Первое место — учащийся Московского государственного образовательного комплекса Антон Журавлев (16 лет, г. Одинцово, Московская область), набравший 27,3 балла из 30 возможных;

второе место — учащийся Московского государственного образовательного комплекса Феликс Оганесьян с 26,3 балла (16 лет, г. Красногорск, Московская область);

третье место — сотрудник компании по производству детского питания Анастасия Мелкомукова (30 лет, Москва), у которой по итогам диктанта было 25,3 балла.

Герой России, летчик-космонавт РФ, президент центра «Космонавтика и авиация», автор диктанта Федор Юрчихин вручил победителям, участвовавшим в диктанте в центре «Космонавтика и авиация», дипломы и наручные часы космической тематики торговой марки «Штурманские». Антон Журавлев, занявший первое место, получил точную копию этих часов, которые были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете.

«В год шестидесятилетия первого полета человека в космос диктант носит особенно символический характер не только для ВДНХ, но и для всей России. Особенно приятно, что главной площадкой Всероссийского космического диктанта стал центр „Космонавтика и авиация“ на Главной выставке страны — музейный комплекс мирового уровня, посвященный отечественной истории освоения космоса», — сказал Федор Юрчихин.

Диктант состоял из 30 вопросов разной сложности, при этом отвечающим на них разрешалось пользоваться интернетом. За каждый правильный ответ участник получал один балл. Один из вопросов прозвучал с околоземной орбиты — его задали российские члены экипажа Международной космической станции, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ провел Космический диктант уже третий раз. Первый состоялся в центре «Космонавтика и авиация» 12 апреля 2019 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. В этом году Космический диктант впервые получил статус всероссийского.

Всероссийский космический диктант в этом году провел центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, который стал главной площадкой акции, в партнерстве с Госкорпорацией «Роскосмос» и Mail.Ru Group. К прямой трансляции из центра подключились другие площадки, организованные в разных регионах России. Участвовать могли все желающие в возрасте от 12 лет. Трансляцию диктанта в социальной сети ВКонтакте посмотрели более 500 тысяч человек. Диктант можно было написать даже под землей — в Центре профориентации Транспортного комплекса Москвы, который стал партнером акции. Он располагается на глубине более 20 метров — на станции Московского метрополитена «Выставочная». По итогам первого Всероссийского космического диктанта были выбраны десять победителей, которых наградили ценными призами от Роскосмоса.

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