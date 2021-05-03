Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Библионочь03.05.2021 23:15

Протон-ПМ присоединился к акции «Библионочь»

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») стала участником всероссийской акции «Библионочь», тема этого года — «Книга — путь к звёздам». Мероприятия, прошедшие в библиотеках, книжных магазинах, школах, были посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

По просьбе пермской краевой библиотеки имени Горького пресс-служба Протон-ПМ подготовила интервью с директором Иваном Красновым, в котором руководитель рассказал о том, как предприятие отметило День космонавтики, перспективах освоения новых двигателей, своём отношении к книгам и библиотекам. 24 апреля 2021 года команда Союза молодёжи приняла участие в интеллектуальной игре на космическую тему в библиотеке имени Льва Толстого, где заняла первое место. В качестве подарка участники команды выбрали себе по книге. Активисты также прошли мастер-класс по азам логической игры го.

В честь Всемирного дня книг Союз молодёжи провел на шести площадках предприятия книжный своп. Это формат экологических акций, подразумевающий обмен вещами, в том числе книгами. «Протоновцы» принесли из дома издания различных тематик, которые позже размещались в общедоступных местах — их мог забрать себе каждый желающий. Оставшиеся после акции книги активисты Союза молодёжи увезут в буккроссинговый центр.

Ирина Кучумова, председатель Союза молодёжи Протон-ПМ: «Классическое чтение книг сегодня можно отнести к интеллектуальному хобби, а не к повседневному занятию. В преддверии „Библионочи“ мы провели опрос в официальной группе предприятия в соцсети ВКонтакте. В нём приняли участие полсотни человек. Лишь четверть опрошенных регулярно читает книги и пополняет свою библиотеку. В основном, „протоновцы“ прочитывают несколько книг за год, на большее не хватает времени. Здорово, что в России проходят подобные акции, участвуя в которых люди могут узнать больше о науке, заинтересоваться чем-то новым. Это расширяет кругозор и тренирует гибкость мышления, что очень полезно в работе».

Акция «Библионочь» проводится в России с 2012 года. Она приурочена ко Всемирному дню книг и авторского права, который отмечается 23 апреля.

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