Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#РКЦ Прогресс03.05.2021 03:15

45 лет назад унифицированная ракета-носитель «Союз» принята в эксплуатацию

Ровно 45 лет назад, 3 мая 1976 года, постановлением Правительства № 298-112 унифицированная ракета-носитель «Союз» принята в эксплуатацию. Она была разработана на базе ракеты «Союз» и эксплуатировалась с 1973 года до 2017 года. Всего было выполнено более 800 пусков ракет-носителей «Союз-У» (включая «Союз-У2»).

Ракета «Союз-У» была предназначена для выведения на околоземную орбиту транспортных кораблей по программе Международной космической станции, а также автоматических космических аппаратов различных типов. Она производилась в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Конструктивно ракета «Союз-У» выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. На первом этапе полёта работают двигатели четырех боковых и центрального блоков, на втором, после отделения боковых блоков — только двигатель центрального блока. В хвостовом отсеке каждого бокового блока размещается автономный жидкостный четырехкамерный ракетный двигатель однократного включения РД-118, оснащенный двумя рулевыми соплами.

На центральном блоке второй ступени используется четырехкамерный ракетный двигатель РД-117 с четырьмя рулевыми соплами. Запуск ЖРД центрального и боковых блоков производится на Земле, что даёт возможность контролировать работу двигателей на переходном режиме и при возникновении неисправностей во время пуска отменять пуск ракеты. Это существенно повышает безопасность пусков космических кораблей к МКС.

На третьей ступени применяется двигательная установка РД-0110, состоящая из четырехкамерного двигателя однократного включения и четырех поворотных рулевых сопел (используемых для управления полётом по трем осям). После отключения двигателя третьей ступени и отделения космической головной части третья ступень выполняет маневр увода.

Первый ее пуск состоялся 18 мая 1973 года. Последний пуск с космодрома Плесецк был произведён 17 мая 2012 года, а с Байконура — 22 февраля 2017 года, когда вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05».

В настоящее время для запусков космических аппаратов и транспортных кораблей используется ракета-носитель «Союз-2». Это семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса, разработанное также в РКЦ «Прогресс» на основе ракеты-носителя «Союз-У» путём глубокой модернизации.

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