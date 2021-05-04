Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Наука#ВКД04.05.2021 16:15

Космонавты Роскосмоса выйдут в открытый космос 2 июня

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос с борта МКС 2 июня. Об этом сообщили российскому информационному агентству ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Выход состоится 2 июня», — отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Роскосмосе, членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля «Наука» и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.

В четверг, 29 апреля 2021 года, материалах журнала «Русский космос» (официальное издание Госкорпорации «Роскосмос») сообщалось, что по программе следующий выход в открытый космос с участием Новицкого и Дуброва должен был состояться в мае. В сентябре они дважды выйдут в открытый космос, чтобы подключить электрические кабели между модулями «Наука» и «Звезда».

Источник: ТАСС30 апреля 2021 года, 13:50

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