Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#OneWeb04.05.2021 12:45

На Байконуре собран «пакет» ракеты «Союз-2.1б»

К запуску очередной партии космических аппаратов спутниковой компании OneWeb готовятся на космодроме Байконур. В соответствии с комплексным графиком подготовки совместным расчетом специалистов Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра РКЦ «Прогресс» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершен цикл механической сборки «пакета» (1 и 2 ступеней) ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Сборка проведена на техническом комплексе Центра испытаний технических комплексов Космического центра «Южный», в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31. В настоящее время ракета-носитель находится в режиме хранения.

Пуск данной ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на лето этого года со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой.

MIL OSI