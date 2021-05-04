Source: Russia Federal Space

#РКС#Азмерит#Орбитальные группировки04.05.2021 11:30

РКС проводит летные испытания миниатюрного «космического навигатора»

Созданный компанией «Азмерит» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») малогабаритный звездный датчик АЗДК-1 для малых космических аппаратов начал летные испытания. Прибор включен в состав современного сверхкомпактного спутника дистанционного зондирования Земли «Орбикрафт — Зоркий» производства российской частной космической компании «Спутникс», который был выведен на околоземную орбиту 22 марта 2021 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» в числе 38 космических аппаратов.

Звездный датчик — это прибор, предназначенный для определения пространственной ориентации конструкций, на которые он установлен, относительно инерциальной экваториальной звездной системы координат через наблюдение звезд в видимом спектральном диапазоне. Малогабаритный звездный датчик АЗДК-1 — автономный, он самостоятельно рассчитывает кватернион ориентации и передает его бортовому компьютеру космического аппарата.

Перед отправкой в космос на стендовом оборудовании РКС провели термовакуумные и вибродинамические испытания АЗДК-1. Звездный датчик подвергся синусоидальным и случайным вибрациям, пиковым ударным ускорениям до 25g. Прибор находился в термовакуумной камере в течение трех дней при циклическом изменении температуры от минус 27°С до плюс 57°С. В ходе испытаний он подтвердил прочностные характеристики, а также возможность сохранять точность определения координат в условиях нагрузок при выведении аппарата на орбиту и влиянии космической среды. Датчик без сбоев выдержал эту программу испытаний и функционировал штатно.

Заместитель генерального директора Азмерит Марат Абубекеров: «Малогабаритный звездный датчик АЗДК-1 является оптимальным решением для системы навигации малых космических аппаратов. Прибор обладает умеренной точностью, низким энергопотреблением, при этом его массогабаритные характеристики позволяют разместить его в одном юните малого космического аппарата. Одним из достоинств звездного датчика является его невысокая стоимость — в 3-4 раза ниже зарубежных аналогов. Ждем ввода спутника дистанционного зондирования Земли „Орбикрафт — Зоркий“ в штатную эксплуатацию и результатов летных испытаний».

Малый космический аппарат «Орбикрафт — Зоркий» представляет собой современный сверхкомпактный спутник дистанционного зондирования Земли. Несмотря на свои компактные размеры, аппарат несет профессиональную камеру-телескоп с разрешением высокой точности — до 6,6 метров на пиксель, что является высоким показателем технического уровня для аппаратов такого размера. В случае успешного испытания оборудования спутника, в том числе малогабаритного звездного датчика АЗДК-1, отработанные на космическом аппарате технологии могут стать основой для серии современных отечественных наноспутников, способных конкурировать на международном рынке нано- и микроспутников.

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Холдинг «Российские космические системы» в 2021 году отмечает 75-летний юбилей. Отсчет своей истории РКС ведет со дня основания Научно-исследовательского института 885 (НИИ-885, сегодня — Российские космические системы), который был создан постановлением Совета министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года. Это событие положило начало становлению и развитию космического приборостроения России.

НИИ-885 — одна из организаций, заложивших основу всей отечественной ракетно-космической промышленности, которая в этом году также отмечает 60-летний юбилей полета в космос Юрия Гагарина. За годы развития РКС принимал участие во всех ключевых отечественных космических проектах и программах. Без аппаратуры, созданной компаниями холдинга, невозможно представить многие космические достижения и успехи, к которым применимо выражение «впервые в мире».

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