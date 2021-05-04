Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП04.05.2021 20:28

Российские средства мониторинга отслеживают ступень ракеты, которая запустила модуль китайской станции

По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), вторая ступень ракеты-носителя Long March 5B, которая 29 апреля 2021 года вывела на околоземную орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции, в настоящее время осуществляет неуправляемый сход с орбиты.

Ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота — 33,2 метра, диаметр — 5 метров. Объект внесён в базу данных АСПОС ОКП и каталогизирован 30 апреля 2021 года. Главный информационно-аналитический центр АСПОС ОКП ведёт сбор и обработку координатной и орбитальной информации, поступающей по ступени ракеты-носителя Long March 5B.

По состоянию на 4 мая 2021 года объект находится на околоземной орбите с параметрами:

Высота в апогее — 326 км;

высота в перигее — 165 км;

период обращения — 89,41 мин;

наклонение орбиты — 41,47 град.

По проведенным российскими специалистами расчетам ступень Long March 5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени с 04:00 мск 8 мая по 23:00 мск 9 мая 2021 года. Время прекращения баллистического существования ступени с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта.

Часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. 7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Территорию Российской Федерации данная ситуация не заденет.

MIL OSI