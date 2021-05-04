«Финал восьми» баскетбольной Лиги Чемпионов пройдёт в Нижнем Новгороде

Source: Russia Ministry of Sport

С 5 по 9 мая Нижний Новгород примет «Финал восьми» баскетбольной Лиги Чемпионов. Матчи состоятся во Дворце спорта «Нагорный».

Лига Чемпионов является главным клубным соревнованием Международной федерации баскетбола (ФИБА). Она была основана в 2016 году в партнёрстве с 11 сильнейшими европейскими лигами. Ежегодно в Лиге Чемпионов принимают участие 32 европейские команды, занимающие лидирующие позиции в национальных чемпионатах.

В сезоне 2020/2021 в состав турнира вошли представители 25 стран, в том числе и России. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» гарантировал себе участие в «Финале восьми», одержав 25 марта на домашней площадке победу над греческим клубом АЕК в Топ-16. Команда впервые вышла в решающий раунд Лиги Чемпионов «Финал восьми» и завоевала право провести главные матчи за звание победителя Лиги Чемпионов в Нижнем Новгороде. В предыдущий раз Россия проводила финальные раунды баскетбольных еврокубков в 2005 году, когда в Москве прошёл «Финал четырёх» Евролиги.

В «Финале восьми» примут участие восемь лучших европейских клубов из Испании, Чехии, России, Франции, Турции и Израиля. Победитель турнира определится 9 мая.

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» является единственной профессиональной мужской баскетбольной командой в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Клуб был основан в 2000 году на базе баскетбольной команды Волжского инженерного педагогического института. «Нижний Новгород» в сезоне 2013/2014 становился серебряным призёром Чемпионата России, а также трижды занимал второе место в розыгрыше Кубка России. В Лиге Чемпионов «Нижний Новгород» дебютировал в сезоне 2018/2019 и дошёл тогда до четвертьфинала турнира. В сезоне-2019/2020 нижегородцы дошли до стадии 1/8 финала.

Пресс-служба Минспорта России

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