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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#WorldSkills04.05.2021 19:30

Центр дуального образования Протон-ПМ принял чемпионат профмастерства холдинга «Вертолёты России»

На базе Центра дуального образования компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») с 26 по 30 апреля 2021 года прошёл VI Корпоративный чемпионат профессионального мастерства среди работников холдинга «Вертолёты России».

Образовательная площадка предприятия приняла соревнования в двух профильных компетенциях: «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Всего на чемпионате выступили 16 участников (по 8 в каждой компетенции), представлявшие Улан-Удэнский авиационный завод, Кумертауское авиационное производственное предприятие, Национальный центр вертолётостроения, Казанский вертолётный завод, Ступинское машиностроительное производственное предприятие, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», «Редуктор-ПМ». Сопровождали конкурсантов эксперты-компатриоты.

Центр дуального образования Протон-ПМ принимает чемпионат холдинга «Вертолёты России» уже второй раз (первый — в 2017-м). Главным экспертом выступил преподаватель Пермского техникума промышленных и информационных технологий Денис Преккель. В качестве технических экспертов были задействованы руководитель ЦДО Антон Пономарёв, оператор станков с программным управлением Анастасия Башкирцева и студент Пермского авиационного техникума Владислав Ширяев, обучающийся по целевому набору от предприятия. Перед началом первенства сотрудники Центра познакомили участников с техническими характеристиками оборудования и оснащением площадки, используемого в ходе соревнований.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Очередной чемпионат профмастерства, проведённый в Центре дуального образования, свидетельствует о доверии и высокой оценке компетенций наших сотрудников. За пять лет центр стал универсальной площадкой, которая находится в авангарде движения WorldSkills. К слову, победителями чемпионата «Вертолёты России» стали сотрудники пермского предприятия «Редуктор-ПМ», которых готовили у нас, в ЦДО. Сегодня при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» предприятие участвует в конкурсе на создание корпоративного центра опережающей подготовки, который планируется организовать на базе Центра дуального образования. Отбор организован в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Напомним, что Центр дуального образования Протон-ПМ создан в 2016 году. На базе площадки проводится обучение студентов авиатехникума с последующим трудоустройством, а также демоэкзамены, производственные и преддипломные практики. Учащиеся Техно-школы имени В.П. Савиных осваивают здесь профориентационную программу «Станочник широкого профиля». В рамках движения WorldSkills ведётся подготовка студентов и работников предприятий к первенствам различных уровней. Центр традиционно принимает региональный чемпионат «Молодые профессионалы Пермского края», а его сотрудники выступают в качестве экспертов.

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