Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Аквариды#Звездопад05.05.2021 14:50

Второй весенний звездопад

По информации Московского планетария, майское небо порадует «звездным дождем» из созвездия Водолея — с 19 апреля по 28 мая действует метеорный поток Майские Аквариды. Пик активности Майских Акварид 5-6-7 мая 2021 года, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час. Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит в начале мая: с 3 по 10 мая, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час.

Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Ежегодно в апреле-мае и октябре (Ориониды) Земля проходит сквозь него. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет — в 2061 году.

Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид. Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00) и вдали от городских огней.

Сложность наблюдений заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра местного времени. Это быстрые белые метеоры со следами. Скорость метеоров достаточно высока, и составляет почти 67 км/с.

Условия наблюдения Майских Акварид в 2021 году, при ясной погоде — благоприятные. Убывающая Луна (Ф=0,28) лишь незначительно помешает наблюдениям, она располагается недалеко от радианта, но появляется из-за горизонта позднее его.

Когда: 5-6-7 мая.

Время наблюдения: под утро с 2:00 и до рассвета.

Куда смотреть: на юго-восточный горизонт, ориентир — Летний Треугольник. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир. Смотреть на область неба между горизонтом и астеризмом Летний Треугольник.

Как наблюдать: метеоры наблюдают невооруженным глазом.

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