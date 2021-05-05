В Сочи стартовал финальный этап X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд

Source: Russia Ministry of Sport

С 3 по 16 мая в Сочи (Краснодарский край) на ледовых аренах Дворцов спорта «Большой» и «Айсберг» проходит финальный этап X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Мероприятие проводится ежегодно Министерством спорта Российской Федерации, Федерацией хоккея России и Фондом развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».

4 мая во Дворце спорта «Большой» состоялась церемония открытия Фестиваля, в которой приняли участие председатель Совета Легенд Ночной хоккейной лиги (НХЛ), двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов.

В матче-открытии Фестиваля встретились команды «Флагман» (Всеволожск, Ленинградская область) и «Казанские Драконы» (Казань). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды из столицы Татарстана.

«В прошлом году Фестиваль по известным причинам не состоялся, поэтому мы соскучились ещё больше и больше стали ценить то, что происходило с нами на протяжении предыдущих лет, – сказал Александр Якушев. – Уверен, ребята будут играть с удвоенной энергией и самоотдачей, а мы будем так же наблюдать за турниром. Этот Фестиваль станет особенным. Нас ждёт высокий уровень хоккея. Поэтому, думаю, болельщики и зрители будут радоваться и получат удовольствие. Итог этих лет – масса и взрослых, и молодых полюбили это дело. Во-первых, это популяризация хоккея, а во-вторых спорт – это самый быстрый путь к здоровью. Приветствуем всех людей, кто записывается в нашу Лигу!».

«Очень важно, что сотни команд присутствуют здесь на любительских соревнованиях, – отметил Максим Уразов. – Здорово, что организаторам удалось сохранить эту великую, легендарную традицию и приумножить её. Всё больше любительских команд занимаются хоккеем, мне кажется, это новый этап для развития турнира, лучшие команды собираются здесь. Советую всем: становитесь на коньки и занимайтесь хоккеем – это можно сделать в любом возрасте. Это однозначно особенный Фестиваль. В прошлом году его не удалось провести из-за пандемии, и это ещё больше подчеркнуло его необходимость для людей. Все хотят общаться и встречаться на ледовой площадке – это важно и здорово. За этот год, который пропустили, люди стали ещё больше ценить Фестиваль. Эти эмоции и хорошее дружеское общение и продолжают нашу жизнь. У ребят горят глаза, поэтому пусть победит сильнейший. Чем больше будет ярких моментов, тем больше будет поводов вспомнить этот Фестиваль и ещё раз собраться на подобном турнире».

Гала-матч с участием членов Совета Легенд НХЛ и сборной команды, составленной из участников и почётных гостей Фестиваля, состоится 10 мая в 16:00. Главный выставочный матч юбилейного десятого сезона НХЛ пройдёт в год важных для России событий: 60-летия первого полёта человека в космос и 75-летия отечественного хоккея. История побед в космосе и на льду будет отражена в ярком предматчевом шоу. Специальными гостями мероприятия станут известные исполнители Тимур Родригес и группа #2МАШИ, а также ведущий Александр Анатольевич.

В юбилейном сезоне Фестиваль сохранил традиционные турниры «Лига Чемпионов» и «Лига Будущих Чемпионов» для игроков дивизиона «Любитель 40+», «Лига Мечты» и «Лига Мечты. Малый Кубок», «Лига Надежды» и «Лига Надежды. Малый Кубок» для игроков старше 18 лет.

В «Кубке Чемпионов» принимают участие семь команд-победителей прошлых лет в дивизионе «Любитель 40+»: «Центурион» (Челябинск), «Казанские Драконы» (Казань), «Авто» (Екатеринбург), «Невский Легион» (Санкт-Петербург), «Сталкер» (Москва), «Флагман» (Всеволожск) и «СКОН-Урал» (Екатеринбург).

«Кубок Созвездий» будет разыгран между друзьями и партнёрами НХЛ, в числе которых на лёд выйдут команда журналистов «РосПресса», артисты «Гостбастерс», команда космонавтов «Наши» и другие.

Финал женского любительского турнира, который с этого года носит название Турнира Ночной лиги женского хоккея, пройдёт в дивизионе «Амазонки».

Главный трофей Ночной лиги – Кубок Крутова и грант на строительство крытой ледовой арены в своём регионе – будет разыгран между участниками дивизиона «Любитель 40+», в котором выступают игроки-любители старше сорока лет, не игравшие ранее на профессиональном уровне.

Расписание турнира размещено на сайте fest2021.org. Прямые трансляции матчей будут доступны на сайте Фестиваля и на YouTube-канале Ночной хоккейной лиги, а также в эфире телеканала хоккейный платформы Триколор и телеканалов СТАРТ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD.

Пресс-служба Минспорта России

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