Доля доллара США в мировых валютных резервах сократилась до 25-летнего минимума

Source: IMF – News in Russian

Серкан Арсланалп и Чима Симпсон-Белл

5 мая 2021 г.

Согласно обследованию МВФ «Структура официальных валютных резервов» (СОВР), за четвертый квартал 2020 года доля долларовых резервов в авуарах центральных банков сократилась до 59 процентов — самого низкого уровня за 25 лет. По мнению ряда аналитиков, это отчасти отражает снижение роли доллара США в мировой экономике в условиях конкуренции с другими валютами, используемыми центральными банками в международных операциях. Если изменения в структуре резервов центральных банков окажутся достаточно значительными, они могут оказать влияние на валютный рынок и рынок облигаций.

На нашем графике недели рассмотрены последние данные в более долгосрочном периоде. Они показывают, что доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась на 12 процентных пунктов (с 71 процента до 59 процентов) с момента введения евро в 1999 году (верхняя панель), хотя за этот период отмечались заметные колебания (синяя линия). Между тем, доля евро колебалась на уровне 20 процентов, а доля других валют, включая австралийский доллар, канадский доллар и китайский юань, возросла в четвертом квартале до 9 процентов (зеленая линия).

Основное влияние на валютную структуру резервных портфелей центральных банков могут оказывать колебания валютных курсов. Последствия также могут иметь изменения относительной стоимости различных государственных ценных бумаг, хотя их влияние, как правило, будет меньше, поскольку динамика доходности облигаций в основных валютах обычно совпадает. В периоды, когда доллар США слабеет по отношению к основным валютам, его доля в мировых резервах обычно снижается, поскольку возрастает долларовая стоимость резервов, номинированных в других валютах (и наоборот, когда доллар США укрепляется). В свою очередь, на обменный курс доллара США может влиять ряд факторов, в том числе расхождение в траекториях развития экономики США и других стран, различия в денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, а также продажи и покупки иностранной валюты центральными банками.

На нижней панели показано, что за последние двадцать лет стоимость доллара США по отношению к основным валютам (черная линия) в целом не изменилась. Однако тем временем наблюдались значительные колебания, которые могут объяснить примерно 80 процентов краткосрочных (квартальных) изменений доли доллара США в мировых резервах с 1999 года. Оставшиеся 20 процентов краткосрочных изменений можно объяснить в основном решениями центральных банков об активных покупках и продажах долларов для поддержки собственных валют.

Обращаясь к прошлому году, при учете последствий изменений обменного курса (оранжевая линия) мы видим, что доля доллара США в резервах осталась в целом стабильной. Однако с точки зрения более долгосрочной перспективы тот факт, что стоимость доллара США в целом не изменилась, в то время как его доля в мировых резервах снизилась, говорит о том, что центральные банки действительно постепенно отказываются от доллара США.

Некоторые ожидают, что доля доллара США в мировых резервах продолжит снижаться, поскольку центральные банки стран с формирующимся рынком и развивающихся стран стремятся еще больше диверсифицировать валютную структуру своих резервов. Несколько стран, например, Россия, уже объявили о своем намерении так поступить.

Несмотря на серьезные структурные изменения в международной валютной системе, произошедшие за последние шестьдесят лет, доллар США остается доминирующей резервной валютой. Как видно на нашем графике недели, любые изменения статуса доллара США с высокой вероятностью проявятся в долгосрочной перспективе.

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Серкан Арсланалп — заместитель начальника Отдела платежного баланса Статистического департамента МВФ. Он работал в нескольких департаментах Фонда (ДАТ, БЦД, ДБВ, АФР) по ряду различных стран (с развитой экономикой, с формирующимся рынком, с низким доходом/уязвимым государствам), областей и вопросов политики, включая вопросы стратегии, двустороннего, регионального и глобального надзора, операции Фонда по кредитованию, стандарты и развитие потенциала. Его исследовательская работа включает инновационные разработки по базе инвесторов, работающих с суверенным долгом, и использованию инструментов на основе больших данных. Совместно с Такахиро Цуда он ведет широко используемую глобальную базу данных по контингенту инвесторов, работающих с суверенным долгом. В работе в сфере руководства и надзора участвовали руководители миссий из ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Его исследования были опубликованы в ведущих журналах, включая «Экономический обзор МВФ», “Japan and the World Economy”, “Journal of Economic Perspectives” и “Journal of Finance”. Г-н Арсланалп получил базовое высшее образование по экономике и компьютерным наукам в МТИ и кандидатскую степень по экономике Стэнфордского университета.

Чима Симпсон-Белл — экономист в Статистическом департаменте МВФ, где он работает в Отделе платежного баланса. Он поступил на работу в МВФ в 2020 году. Его исследования посвящены вопросам суверенного долга, валютным союзам и бюджетному федерализму. Он имеет кандидатскую степень по экономике Института Европейского университета.

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