Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур05.05.2021 18:10

Занятие для водителей Космического центра «Южный» прошло на Байконуре

Сотрудники Комплекса автотранспортного обеспечения Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели занятие для водительского состава филиала ЦЭНКИ.

На основании постановления Правительства Российской Федерации № 1434 от 15 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с марта 2021 года вступили в силу изменения законодательства.

Данная встреча была организована для того, чтобы ответить на возникшие вопросы о проведении ежегодного технического осмотра транспортных средств, о процессе получения электронных диагностических карт, проведении фотофиксации и о техосмотре автобусов в присутствии сотрудников ГИБДД.

Занятие провел начальник сектора обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Черников, дополнительные разъяснения дали государственный инспектор технического надзора БДД ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» и технический эксперт пункта техосмотра ООО «Импульс-авто».

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