Source: Russia Federal Space

#ЦПК#История05.05.2021 11:30

Орден «Плайя-Хирон»: как Фидель Кастро пополнил коллекцию музея ЦПК

В середине 1970-х годов кубинский лидер Фидель Кастро передал в дар музею Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина копию национального ордена «Плайя-Хирон», которым в 1961 году наградил Юрия Гагарина. Дубликат награды в Звездный городок доставил первый кубинский космонавт Томайо Мендес. Фидель Кастро точно знал, что такого экспоната в музее ЦПК нет. У него была возможность лично в этом убедиться во время осмотра экспозиции несколькими годами ранее. В 1972 году вместе с генсеком ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым Кастро побывал в Центре подготовки космонавтов.

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов, который на тот момент был президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы, рассказал гостям о системе подготовки космонавтов к полетам, провел экскурсию с показом образцов космических аппаратов: орбитальной станции «Салют» и корабля «Союз», в кабине которого побывал Фидель Кастро.

При посещении Звездного городка гости возложили цветы к памятнику Ю.А. Гагарину, осмотрели музей ЦПК. Кубинский лидер оставил запись в книге почетных посетителей. Не удивительно, что ему захотелось увидеть среди экспонатов «Плайя-Хирон». Юрий Гагарин стал первым кавалером этого ордена, прибыв на Кубу в июле 1961 года.

Всего за несколько месяцев до его визита кубинцы предотвратили попытку свержения правительства Кастро. В честь этого события был учрежден национальный орден «Плайя-Хирон». Фидель Кастро вручил награду Гагарину на митинге в Гаване перед миллионной аудиторией, подчеркнув, что историческое для его страны событие и первый полет человека в космос произошли практически одновременно. Для того чтобы объединить память о двух героических поступках, он счел самым верным решением сделать первым кавалером национального ордена «Плайя-Хирон» Юрия Гагарина.

«Популярность Юрия Гагарина на Кубе необыкновенна. Его имя с восторгом и гордостью называли в крупных городах и далеких кооперативах, оказалось, что его знают в каждом доме, в каждой семье. У телевизоров кубинцы собирались целыми толпами, чтобы посмотреть очередную передачу о командире космического корабля „Восток“. А сколько писем, телеграмм и памятных подарков поступило в Гавану на имя нашего героя!», — вспоминал Герой Советского Союза Николай Каманин. Его заметки о зарубежных встречах Гагарина еще в начале 1962 года опубликовал журнал «Авиация и космонавтика».

После визита в Звездный городок Фидель Кастро распорядился выполнить дубликат награды специально для музея ЦПК. Ценный экспонат стал частью экспозиции, посвященной зарубежным поездкам первого космонавта планеты. В середине 1970-х годов в музей ЦПК был передан и парадный мундир Юрия Гагарина, на котором можно увидеть многие другие его награды.

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