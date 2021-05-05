Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Мир05.05.2021 07:50

Перелет со станции на станцию

35 лет назад, 20 февраля 1986 года, на околоземную орбиту был выведен первый модуль орбитального комплекса «Мир». Первая экспедиция прибыла на станцию на пилотируемом корабле «Союз Т-15» (космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев) и работала в космосе с 13 марта по 16 июля 1986 года. Это была первая долговременная экспедиция на космическую станцию «Мир» и одновременно с этим последний полет к седьмому «Салюту».

Поначалу на «Мире» практически не было научного оборудования, а среди немногих проведенных экспериментов было выращивание растений в условиях микрогравитации и астрономические наблюдения. Большая его часть была доставлена позднее вместе с новыми модулями. Основной задачей космонавтов на первом этапе полета была проверка работы станции во всех режимах, ее вычислительного комплекса и системы ориентации.

Во время этой экспедиции был совершен уникальный эксперимент. 5 мая 1986 года в 16:12 транспортный пилотируемый корабль «Союз Т-15» отстыковался от станции «Мир» и начался первый в истории космонавтики межорбитальный перелет на другую станцию — «Салют-7», которая к тому времени вместе с модифицированным беспилотным вариантом транспортного корабля снабжения «Космос-1686» более пяти месяцев совершала полет в автоматическом режиме. Для этого высоту орбиты станции опустили на 13 км, уменьшив расстояние между ней и «Салютом» с примерно 4 000 км до 2,5 тыс. км. Данный маневр также позволил сэкономить чрезвычайно ограниченный запас топлива на космическом корабле.

Космонавты провели ряд работ на станции «Салют-7», выполнили два выхода в открытый космос. Леонид Кизим и Владимир Соловьев провели эксперимент по разворачиванию трансформируемой фермы «Маяк». Эксперименты по развертыванию больших конструкций являлись наиболее важными среди работ НПО «Энергия» (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и, в частности, ферма «Маяк» — один из таких экспериментов, который проводился совместно с ИЭС имени Е.О. Патона.

Затем космонавтам было предложено продлить полет еще на 25 суток, чтобы опять перелететь на «Мир» и перевезти на новую станцию со старой научное оборудование и аппаратуру, которые еще можно было использовать. Как выяснилось, Леонид Кизим настолько мастерски выполнял стыковки, что оставшегося запаса топлива на «Союзе Т-15» вполне хватало на обратный перелет и на посадку. Космонавты согласились. Они перенесли на «Союз Т-15» контейнеры с материалами выполненных исследований и экспериментов, часть научной аппаратуры и различное оборудование.

25 июня «Союз Т-15» отстыковался от орбитального комплекса «Салют-7». Полет Леонида Кизима и Владимира Соловьева продолжался 125 суток. 16 июля они благополучно возвратились на Землю. До сегодняшнего дня эти операции остаются единственными межорбитальными перелетами пилотируемых кораблей от одного объекта к другому.

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