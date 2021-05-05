Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Реактивное движение05.05.2021 22:10

Финал III ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение»

В Калужской области в очном формате стартовал финал третьего сезона ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение», проводимого при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». В течение недели участники из 30 команд в возрасте от 12 до 24 лет будут реализовывать свои проектные работы и выполнять пуски гидропневматических и твердотопливных ракеты на базе аэродрома «Орешково» на высоту до 700 метров.

На пути к финалу каждая команда проектировала и разрабатывала собственную конструкцию ракеты, включая полезную нагрузку и систему спасения. Всего на третий сезон чемпионата заявились 57 команд, а до финала дошли более 100 участников из Москвы, Дубны, Королёва, Калуги, Благовещенска, Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Нефтеюганска, Чебоксар и других городов России.

Проекты участников чемпионата разделены на 7 треков:

Водные ракеты (первая ступень) — задача участников разработать ракету и запрограммировать электронную систему спасения из конструктора на базе Arduino IDE;

водные ракеты (вторая ступень) — участники разрабатывают пусковое устройство и ракету, летящую на максимальную высоту;

водные ракеты (третья ступень) — опытные участники создают двухступенчатую гидропневматическую ракету, летящую на максимальную высоту;

твердотопливные ракеты (первая ступень) — команда участников разрабатывает ракету и электронную систему спасения для твердотопливной ракеты с высотой полета до 200 метров, используя конструктор на базе Arduino IDE и двигатель с тягой 100 Н*с;

твердотопливные ракеты (вторая ступень) — участники самостоятельно разрабатывают ракету-носитель с электронной системой спасения, выводящую на высоту более 200 метров полезную нагрузку;

твердотопливная ракеты (третья ступень), участники разрабатывают ракету с системой вывода спутника формата CubeSat при использовании двигателя с тягой 300 Н*с;

студенческий трек позволяет объединиться участникам из нескольких вузов и начать участие со второй ступени любого трека.

Ракетостроительный чемпионат был организован командой Voltbro при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Института механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультета космических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, компании «Образование будущего» и образовательного проекта «Космический рейс». Он проводится с 2019 года, включая в себя несколько тематических треков: «Водные ракеты — первая, вторая и третья ступень», «Твердотопливные ракеты — первая, вторая и третья ступень», «Студенческий трек» и трек «На старт». Участники проходят несколько этапов отбора от регистрации команд до финальных запусков ракет и защиты своих проектов.

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