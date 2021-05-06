Государственный музей спорта и Федеральный оператор ГТО Минспорта России расскажут о героях войны – обладателях знаков ГТО

Source: Russia Ministry of Sport

В преддверии Дня Победы Государственный музей спорта Минспорта России и Федеральный оператор ГТО запускают серию о советских спортсменах, выполнивших в своё время нормативы ГТО, а после совершивших подвиги на полях сражений.

Каждая история героя рассказана посредством иллюстрированного комикса в рамках проекта Музея – «Страна героев». В этом году также исполнилось 90 лет с момента создания Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Символично, что многие герои Великой отечественной войны являлись гордыми обладателями знаков отличия.

«Страна героев» – проект-выставка для школ, вузов, музеев и галерей, который включает в себя 22 вдохновляющих эпизода о физкультурниках и спортсменах, совершивших невозможное. В проекте используются уникальные исторические фонды: документальная хроника и научная литература, фотоматериалы, кадры из фильмов, архивные данные и документы спортсменов (дневники, письма, открытки, личные вещи знаменитых спортсменов, памятные знаки, наградные листы и медали).

С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с врагом. Не могли остаться в стороне и спортсмены, среди которых было много обладателей знака отличия ГТО.

Первой в серии историй опубликован комикс про Николая Королёва – четырёхкратного абсолютного чемпиона СССР, девятикратного чемпиона СССР по боксу, заслуженного мастера спорта. После окончания семилетки Николай начал свою трудовую деятельность на заводе «Нефтегаз», где всю жизнь проработала его мать. Там он успешно сдал нормы ГТО и записался в секцию любимого футбола. В 1933 году в Измайловском парке Николай Королёв увидел тренировку боксёров. Вместе с друзьями ему нравилось наблюдать за спортсменами, и однажды он отважился подойти и заговорить с тренером о возможном зачислении в секцию бокса. В составе партизанского отряда «Митя» Николай Королёв действовал в тылу врага под Ровно. Спас раненого командира, был награждён орденом Красного Знамени.

Одной из первых сдавала нормативы ГТО Герой Советского Союза Марина Чечнева – командир эскадрильи 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Она совершила 810 боевых вылетов, провела в воздухе более 1000 часов, сбросила на противника более 115 тонн боевого груза, уничтожила шесть складов, пять переправ, один железнодорожный эшелон, один самолёт, четыре прожектора и четыре зенитных батареи.

«Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!» – под этими словами прославленного воина, Героя Советского Союза, заслуженного мастера спорта СССР, известного легкоатлета Николая Копылова могут подписаться не только его товарищи по оружию, но и многие советские люди, ковавшие великую победу на фронте и в тылу.

Современное подрастающее поколение должно знать своих героев, изучать их удивительные истории и брать пример с мужественных и отважных представителей нашей Родины.

Пресс-служба Минспорта России

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