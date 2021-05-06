Заявление Постпредов ряда стран при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

06 мая 2021 г.



Заявление Постоянных представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне

В 2021 году отмечается 76-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне – одной из величайших трагедий XX века, унесшей десятки миллионов жизней и причинившей чудовищные страдания человечеству.

В те суровые годы ярко проявились беззаветная самоотверженность и патриотизм наших народов, завоевавших Победу, которая является общим достоянием. Выражаем искреннее уважение ныне здравствующим ветеранам за героизм и трудовой подвиг, проявленные в годы войны.

С глубочайшей признательностью склоняем голову перед мужеством, стойкостью и героизмом всех, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений – миллионов солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей.

Призываем бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания.

Наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, её причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений.

В этой связи недопустима героизация в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в т.ч. в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации.

Исходим из необходимости неукоснительно соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющих срока давности. Решительно осуждаем попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников.

В этой связи отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Замалчивание преступлений на почве расовой, этнической и религиозной ненависти, включая неонацизм, агрессивный национализм, чреваты повторением прошлых трагических ошибок.

Подтверждаем приверженность идее свободного, демократического, общего и неделимого евразийского и евроатлантического сообщества безопасности. Выступаем за всеобъемлющий диалог на основе равноправия и взаимоуважения в целях укрепления системы международной безопасности и доверия.

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