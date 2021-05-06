Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#История06.05.2021 17:30

Имени Королева

Уже тридцать лет Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») носит имя Главного конструктора Сергея Павловича Королева. Приказом Министерства общего машиностроения № 117 от 6 мая 1991 года Научно-производственному объединению «Энергия» было присвоено имя С.П. Королева. Аналогичный приказ под № 111 по предприятию вышел 7 июня 1991 года.

Сергей Павлович Королев — академик АН СССР, основоположник практической космонавтики, основатель и первый руководитель ОКБ-1 (ныне — РКК «Энергия»), дважды Герой Социалистического Труда.

РКК «Энергия» осуществляет деятельность в ракетно-космической отрасли начиная с 1946 года — с даты образования коллектива разработчиков баллистических ракет дальнего действия во главе с Главным конструктором ракетно-космических систем и основоположником практической космонавтики С.П. Королёвым. 26 августа 1946 года стал днем основания предприятия.

Сегодня РКК «Энергия» — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

При головной роли предприятия в последующие годы созданы:

орбитальные станции «Салют» (1971); «Салют-4» (1974-1977); «Салют-6» (1977-1982); «Салют-7» (1982-1991); многомодульная станция «Мир» (1986-2001),

ставшая первым международным исследовательским космическим центром, на котором выполнялись проекты «Евромир», «Мир-Шаттл», «Мир-НАСА»; Российский сегмент Международной космической станции (с 1998);

пилотируемые космические корабли «Союз» (1966-1981), «Союз Т» (1979-1986), «Союз ТМ» (1986-2002), «Союз ТМА» (2002-2012), «Союз ТМА-М» (2010-2016), «Союз МC» (с 2016);

грузовые космические корабли «Прогресс» (1978-1990), «Прогресс М» (1989-2009), «Прогресс М1» (2000-2004), «Прогресс М-М» (2008-2015), «Прогресс МС» (с 2015);

многоразовая космическая система «Энергия—Буран» с крупнейшей в мире ракетой-носителем «Энергия» (1987), которая до настоящего времени не имеет технических аналогов в мире, и многоразовым ОК «Буран» (1988);

космическая орбитальная обсерватория «Гамма» астрофизического и геофизического направлений (1990-1992);

спутники связи нового поколения «Ямал-100» (1999-2011), «Ямал-200» (с 2003);

спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «БелКА» (2006);

космическая система ДЗЗ для иностранного заказчика (2014-2015) и др.

Предприятие являлось активным участником международных космических программ: «Союз-Аполлон», «Интеркосмос». В 1991-1998 гг. впервые в мире в рамках транснациональной компании осуществлена разработка комплекса «Морской старт».

В Корпорации работают один действительный член и один член-корреспондент Российской академии наук, 180 кандидатов и 29 докторов наук. Ведущие ученые наряду с производственной деятельностью занимаются педагогической работой, в их числе 20 человек имеют ученое звание профессора. За выдающиеся достижения в создании уникальных образцов ракетно-космической техники и освоении космического пространства 25 сотрудникам предприятия было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а С.П. Королев и В.П. Глушко дважды удостоены этого звания. Лауреатами Ленинской, Государственных премий и премии Правительства Российской Федерации стали более 200 работников предприятия. Многие сотрудники награждены орденами и медалями. Дважды Героями Советского Союза стали 16 сотрудников, Героями Советского Союза — семь сотрудников предприятия (космонавты). Звания Героя Российской Федерации удостоены 17 сотрудников Корпорации (космонавты).

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