Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НКЦ#Москва#Национальный космический центр06.05.2021 14:15

Начинается бетонирование фундаментной плиты башни НКЦ

Начинается бетонирование фундаментной плиты для возведения высотной части Национального космического центра (НКЦ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках строительства башенной части Национального космического центра приступаем к бетонированию фундаментной плиты, для чего планируется использовать порядка 6000 кубометров бетона», — сказал Андрей Бочкарёв.

Глава Стройкомплекса напомнил, что высота 47-этажной башни с учетом шпиля превысит 288 метров. «В основание башни уже уложено 1285 кубометров бетона и смонтировано 1700 тонн арматуры», — добавил Бочкарёв.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, параллельно работы ведутся на низкоэтажной части комплекса зданий. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — управляющая компания по реализации объекта.

«Строители вышли в среднем на уровень восьмого этажа, а на отдельных участках устройство железобетонного каркаса ведется уже на уровне 9-10 этажей. Общая готовность монолитных конструкций низкоэтажной части оценивается на 72%, здесь уже залито порядка 92 тыс. кубометров бетона», — уточнил Юрий Кравцов.

Напомним, ранее в ходе визита на стройплощадку НКЦ мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал реализуемый проект как создание одного из крупнейших центров космической отрасли в мире. В дальнейшем здесь соберутся ведущие организации российской ракетно-космической промышленности, включая центральный офис и ситуационный центр госкорпорации «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства и другие объекты.

На высвобождаемой территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева площадью 92 га также будет создана особая экономическая зона, разместятся предприятия научно-производственного кластера. Рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, жилой застройки и социальных объектов. Оператором развития территории этого крупного градостроительного проекта также выступает холдинг «Мосинжпроект».

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