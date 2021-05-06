Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#День Победы06.05.2021 22:45

На объектах космодрома Восточный прошли праздничные концерты, посвященные Дню Победы

В Космическом центре «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошли выездные концерты, посвященные Дню Победы. Артисты вокального коллектива «Мелодии космоса» исполнили песни военных лет на стартовом и техническом комплексах, а также в административном здании Промышленной строительно-эксплуатационной базы.

В ходе концертной программы для сотрудников Космического центра «Восточный» прозвучали композиции «До свидания, мальчики», «Отмените войну», «Это просто война», «Эх путь дорожка фронтовая», «Огонёк», «Катюша», «Вот кто-то с горочки спустился», «Тальяночка», «Журавли», «День Победы», также собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В музыкальной постановке под руководством Любови Бобковой было задействовано 15 артистов ВК «Мелодии космоса» и сотрудники филиала: Светлана Зайцева, Дина Дыбова, Евгения Шеременда, Алексей Олейников, Анжелика Дарчиева, Виктория Филиппова, Любовь Бобкова, Таисия Шеременда, Светлана Тронь, Ирина Полянцева, Наиль Шасиев, Лев Шеременда, Леонид Плаксий, Алексей Асмус и Милана Мироманова.

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