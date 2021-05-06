Олег Матыцин отметил готовность Казани к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 мая, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Казань посетил Всероссийские соревнования Специальной Олимпиады по флорболу и юнифайд-флорболу. Это тестовое мероприятие Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года. Всего в Казани собрались более 130 спортсменов с особенностями интеллектуального развития из девяти регионов страны.

Министр встретился со спортсменами и пожелал им спортивных успехов, а также принял участие в розыгрыше мяча одного из матчей турнира.

«Такие соревнования важны и для страны, и для Татарстана, и для развития Специальной Олимпиады, – отметил Олег Матыцин. – Это движение имеет большое значение для адаптации и самореализации людей с особенностями интеллекта. Все они нам дороги… Государство уделяет большое внимание спорту как механизму социальной адаптации людей».

«Казань и Татарстан обладают многолетним и успешным опытом проведения самых крупных международных спортивных форумов, – подчеркнул Министр. – Но каждое событие уникально, и проводимые сейчас соревнования ещё раз помогут понять друг друга и в максимально комфортных условиях провести в следующем году международный праздник – Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Особенно это важно в период пандемии, когда есть определённые ограничения».

«В Казани максимальная готовность к Играм. Здесь работает профессиональная команда, создана современная инфраструктура. Абсолютно уверен, что опыт, профессионализм и слаженная работа команды позволят с успехом провести Специальную Олимпиаду в 2022 году», – заявил Олег Матыцин.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Спортивная программа Игр включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В мероприятии примут участие свыше 2000 атлетов с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнёров из 102 стран.

Пресс-служба Минспорта России

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