Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Роскартография06.05.2021 20:30

Роскосмос стал партнером совместной конференции Роскартографии и Ракурса

Госкорпорация «Роскосмос» стала официальным партнером и со-организатором совместной Международной научно-технической конференции «Цифровая реальность: пространственные данные и технологии», учрежденной Роскартографией и компанией «Ракурс». Конференция состоится 6-9 сентября 2021 года в Иркутске.

Совместная конференция объединит 20-ю Юбилейную Международную научно-техническую конференцию «От снимка к цифровой реальности: дистанционное зондирование Земли и фотограмметрия» (Ракурс) и 3-ю Международную научно-практическую конференцию «Геодезия, картография и цифровая реальность» (Роскартография).

Валерий Заичко, заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос»: «Роскосмос многие годы плодотворно сотрудничает с Роскартографией и Ракурсом. Проведение совместной конференции на фоне происходящих изменений и повышения значимости геопространственной информации, одним из поставщиков которой являет Госкорпорация, стало причиной, по которой было принято решение присоединиться к Роскартографии и Ракурсу. Уверены, что конференция станет базовой не только для отрасли геодезии и картографии, но и для других отраслей российской экономики, активно использующих геопространственные данные».

Госкорпорация «Роскосмос» является давним партнером Роскартографии и Ракурса, неоднократно принимавшей участие в профильных конференциях. В 2021 году Роскосмос принял решение присоединиться к организации конференции в связи с высокой важностью использования цифровых пространственных данных для развития экономики России.

MIL OSI