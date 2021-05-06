Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП06.05.2021 19:20

Российские средства мониторинга продолжают следить за сходом с орбиты 2-й ступени ракеты Long March 5B

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает следить за неуправляемым сходом с орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B, которая стартовала 29 апреля 2021 года с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции.

Ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты и осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) организовал сбор и обработку информации, поступающей по ступени ракеты-носителя Long March 5B.

По предварительной информации, часть конструкций ступени прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

За прошедшие сутки высота орбиты ступени носителя в апогее уменьшилась на 18 км до 258 км, в перигее — на 3 км до 159 км. По предварительным расчетам, объект может войти в атмосферу Земли вечером 8 мая 2021 года, точное время и координаторы входа будут уточнены не ранее чем за сутки до события.

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