Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш06.05.2021 13:50

Урок о космосе для слабовидящих детей

Научный сотрудник Центра пилотируемых программ ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Мария Данилова провела «космический» урок для учащихся начальных классов школы-интерната для слепых и слабовидящих детей г. Королёв. Подобные мероприятия Мария проводит с 2016 года — в апреле и октябре.

«Уроками в классическом смысле их сложно назвать. Общение построено на диалоге с ребятами, обсуждении их вопросов и идей. Также я стараюсь по максимуму использовать наглядные и тактильные материалы, модели и макеты, чтобы ребятам было проще воспринимать информацию», — пояснила Мария Данилова.

Она рассказала, что в 2019 году во время участия в конкурсе «Лидеры России», где одним из заданий было выполнение социального проекта, она предложила идею проведения занятий «Безграничные возможности» для слепых и слабовидящих детей. Коллеги откликнулись на предложение Марии Даниловой: помогли провести практические творческие занятия и организовать экскурсии в Центр управления полётами и музейно-экспозиционный центр ЦНИИмаш с возможностью познакомиться с экспонатами «на ощупь», что практически недоступно в музеях.

В прошлом году руководство интерната предложило создать собственную комнату-музей, посвященную космической тематике. Коллеги и знакомые Марии Даниловой внесли свой вклад и помогли ей наполнить небольшой школьный музей очень интересными экспонатами. Учащиеся интерната тоже с большим интересом включились в этот процесс и своими руками создали оригинальные поделки.

В планах молодого учёного — продолжить тесное сотрудничество с интернатом, реализовать имеющиеся идеи по разработке тифломатериалов на космическую тематику. Кроме того, с помощью 3D-печати планируется создавать наглядные макеты.

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