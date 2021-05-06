Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика06.05.2021 06:15

Юбилей космонавта Александра Скворцова

Александр Александрович Скворцов — военный летчик 1-го класса, Герой России, летчик-космонавт РФ, 105-й российский космонавт, инструктор парашютно-десантной подготовки (более 500 прыжков).

До зачисления в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Александр Скворцов проходил службу в качестве летчика, старшего летчика, командира авиационного звена в частях истребительной авиации ПВО. Освоил самолеты Л-39, МиГ-23, Су-27. Имеет общий налет около 1000 часов.

Первый космический полет в космос совершил с 2 апреля по 25 сентября 2010 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз ТМА-18», бортинженера МКС-23 и командира МКС-24 вместе с Михаилом Корниенко и Трейси Колдуэлл-Дайсон. В космосе экипаж провел 176 суток. 12 апреля 2011 года, в День космонавтики, Александру Скворцову было присвоено звание Героя РФ с вручением медали «Золотая звезда».

Во второй раз Александр Александрович отправился в космос 26 марта 2014 года в качестве командира пилотируемого корабля «Союз ТМА-12М» и бортинженера МКС-39/40 вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым и астронавтом NASA Стивеном Свонсоном. Во время полета Александр Скворцов выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 33 минуты. Продолжительность полета составила 169 суток.

Третья космическая экспедиция для Александра Скворцова началась 20 июля 2019 года вместе с астронавтом ESA Лукой Пармитано и астронавтом NASA Эндрю Морганом. Стартовал Александр Александрович с космодрома Байконур на пилотируемом корабле «Союз МС-13» в качестве командира корабля. 6 февраля 2020 года экипаж корабля «Союз МС-13» с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым, астронавтом ESA Лукой Пармитано и астронавтом NASA Кристиной Кук благополучно совершил посадку в степях Казахстана. Продолжительность полета составила 200 суток 16 часов 44 минуты.

Александр Скворцов — профессионал своего дела, трудолюбивый и талантливый человек. Уникальные и нестандартные фотографии космонавта, сделанные с орбиты, и сегодня принимают участие во многих российских выставках.

Александр Александрович! Руководство Госкорпорации «Роскосмос», сотрудники ЦПК и коллеги по отряду космонавтов Роскосмоса поздравляют Вас с 55-летним юбилеем и желаем Вам счастья, здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов!

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