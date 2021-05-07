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#Роскосмос#Максим Овчинников#День Победы#9 мая07.05.2021 19:26

Благотворительная акция в преддверии празднования Дня Победы

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Госкорпорацией «Роскосмос» организована благотворительная акция по поздравлению ветеранов с одним из самых главных праздников нашей страны. Праздником, в который мы имеем возможность с особой гордостью и благодарностью сказать спасибо нашим Героям, подарившим нашей стране мирное небо над головой.

В ходе акции были поздравлены более 70 ветеранов, которые в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы работали в ракетно-космической отрасли, некоторые из них и в настоящее время продолжают работать в дочерних организациях Госкорпорации «Роскосмос».

«День Победы — это значимый праздник для нашей страны, который мы обязаны помнить и передавать память о нем будущим поколениям. Невозможно передать слова благодарности и безграничного уважения Героям, которые ценою своей жизни, добивались свободы и мира для нашей страны. И, конечно, в наших силах совместными усилиями сделать все возможное от нас для поддержания благополучия наших ветеранов. Проведение благотворительной акции ко Дню Победы стало для сотрудников Госкорпорации „Роскосмос“ уже доброй традицией, с каждым годом к мероприятию присоединяется все большее количество сотрудников, и мы, безусловно, будем в дальнейшем поддерживать социальные проекты и развивать корпоративное волонтерское движение в нашей большой команде Роскосмоса», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников.

В качестве волонтеров в акции приняли участие 50 сотрудников Госкорпорации «Роскосмос» и входящих в ее состав организаций, среди которых: РКК «Энергия» имени С.П. Королева, ЦЭНКИ, ГКНПЦ имени М.В.Хруничева (Совет молодежи), ЦНИИмаш, НПО Энергомаш имени В.П. Глушко и НПО имени С.А. Лавочкина. В течение дня волонтеры осуществляли адресное поздравление каждого ветерана с Днем Победы.

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