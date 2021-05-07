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#ЦЭНКИ#НИИ ПМ07.05.2021 23:30

В НИИ ПМ состоялся научно-практический семинар молодых специалистов

В Научно-исследовательском институте прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошёл II научно-практический семинар молодых специалистов, приуроченный к шестидесятой годовщине полёта первого человека в космос. Мероприятие организовано Советом молодых специалистов филиала ЦЭНКИ при методической поддержке Совета молодых учёных и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации «Роскосмос».

В ходе мероприятия было заслушано 17 докладов, представляющих законченные научные исследования и практические результаты в рамках выполнения специалистами производственной программы предприятия. Комиссия экспертов высоко оценила качество представления и защиты материала, а также сформировала персональные рекомендации для докладчиков.

После подведения итогов победителями определены следующие специалисты:

1 место — Корнюхин Алексей, заместитель начальника отделения — начальник отдела проектно-конструкторских работ по разработке гироприборов, представивший результаты успешного освоения на филиале конверсионной тематики по выпуску медицинской техники;

2 место — Замрий Матвей, техник 1 категории отделения приборных устройств и стендового оборудования, представивший результаты испытаний схемы управления элементами термостатирования, обеспечивающей двукратное снижение энергопотребления;

3 место — Пинтоха Мария, техник отдела технических и технологических систем, осветившая обеспечение радиосвязи на комплексах.

Отдельных номинаций за проделанную научную работу и личный вклад были удостоены следующие специалисты:

Козлова Светлана, инженер-технологотделения подготовки производства;

Бобровник Владимир, техник отделения приборных устройств и стендового оборудования;

Копылов Александр, техник отделения приборных устройств и стендового оборудования.

Работы Светланы Козловой, Владимира Бобровника и Алексея Корнюхина были поддержаны Советом молодых специалистов для представления на всероссийских научно-технических конференциях. Участники и призёры были награждены памятными сувенирами.

«Ради одного дня семинара мы готовились целый месяц. Для некоторых наших докладчиков этот семинар стал первым в жизни опытом выступления на научных мероприятиях», — прокомментировал событие помощник председателя Совета молодых специалистов НИИ ПМ по патриотической работе Артем Галушко.

В награждении приняли участие заместитель Главного конструктора гироскопических приборов и систем Вадим Успенский, председатель Совета молодых специалистов филиала Светлана Топильская и председатель Совета молодых учёных и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации «Роскосмос» Андрей Волынцев.

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