Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс#Космодромы#Восточный#OneWeb07.05.2021 08:24

Две ракеты-носителя отправлены на космодром Восточный

В ночь с 6 на 7 мая 2021 года из Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав «Госкорпорации «Роскосмос») на космодром Восточный в Амурскую область отправлен железнодорожный состав с блоками двух ракет-носителей «Союз-2» этапа 1б. Данные ракеты предназначены для запусков нескольких партий британских космических аппаратов спутниковой компании OneWeb.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в РКЦ «Прогресс» и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

На первой и второй ступенях носителя применяются жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А, на третьей — четырехкамерный РД-0124. С помощью РД-107 и РД-108 разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос) надежно обеспечивается выполнение отечественной программы пилотируемых полетов и вывода космических аппаратов. К настоящему времени были проведены работы по модернизации базовых двигателей РД-107 для первой ступени и двигателей РД-108 для второй ступени — 18 модификаций для различных программ.

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