Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1707.05.2021 16:30

На Байконуре расконсервировали «Прогресс МС-17»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур завершены работы по расконсервации транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17», который находился в режиме хранения после доставки на технический комплекс 10 марта 2020 года.

После установки корабля на стапеле специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) провели внешний осмотр и контроль исходного состояния бортовых систем, провели сборку схемы испытаний, а также выполнили подготовку изделия к предстоящим электроиспытаниям и проверке герметичности магистралей системы обеспечения теплового режима.

С завтрашнего дня начинаются плановые испытания и подготовка корабля «Прогресс МС-17» к запуску по программе 78-й миссии снабжения Международной космической станции.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня 2021 года с космодрома Байконур. Он доставит экипажу 65-й длительной экспедиции 2,5 тоннs различных грузов для обеспечения жизнедеятельности станции и космонавтов (топливо и оборудование для МКС, кислород, вода, одежда, продукты для космонавтов и др.).

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