Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП07.05.2021 15:46

Новые данные по сходу с орбиты 2-й ступени ракеты Long March 5B

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает следить за неуправляемым сходом с околоземной орбиты второй ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая стартовала 29 апреля 2021 года с космодрома Вэньчан и вывела базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей космической станции.

Данная ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты и осуществляет неуправляемый сход. Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») организовал сбор и обработку информации, поступающей по ступени ракеты-носителя Long March 5B.

По предварительной информации, часть конструкций ступени прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

Объект устойчиво теряет высоту орбиты. Так, за очередные сутки наблюдения ступени ракеты-носителя ее апогей уменьшился еще на 18 км и составляет 267 км, а перигей — на 3 км до 156 км. Согласно расчётам, по состоянию на 7 мая 2021 года объект может войти в атмосферу Землю ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном.

При наличии условий оптической видимости осуществляются наблюдения ступени ракеты-носителя Long March 5B оптикоэлектронными средствами мониторинга АСПОС ОКП.

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