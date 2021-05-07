Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#НИИ СК#9 мая#День Победы07.05.2021 11:17

Победное эхо «ЦЭНКИ»

9 мая 1945 года — День Победы. 76 лет назад свой вклад в Победу внесли и предприятия Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Филиал ЦЭНКИ — Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П.Бармина разрабатывал и создавал установки залпового огня «Катюши» и реактивные снаряды для нее.

За годы войны в НИИ СК под руководством одного из основоположников отечественной космонавтики Владимира Бармина создали 78 модификаций «Катюш». Это оружие стало самым массовым и широко известным в истории вооруженных сил нашей страны — настоящим символом Победы.

В преддверии 9 мая ЦЭНКИ выпустил документальный ролик о вкладе предприятия в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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