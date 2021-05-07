Правительство утвердило новые стабилизирующие меры на топливном рынке

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 мая. – Правительством Российской Федерации утверждены поправки в правила торговли на биржевых торгах моторным топливом – бензинами и дизельным топливом 5 экологического класса.

В частности, вводятся понятия регулярности и равномерности биржевых торгов, которые закрепляют за поставщиками топлива налоговую ответственность за необходимость поставки бензина и дизеля в каждый торговый день на условиях и в объёмах не менее ранее запланированных и поданных компанией на биржу в преддверии очередного торгового месяца.

Такая мера должна помочь независимым трейдерам и частным сетям АЗС, закупающим топливо на бирже, в рациональном планировании покупок топливного ресурса для своих сетей АЗС, и минимизирует риск возникновения ситуаций с резким и необоснованным повышением розничных цен на независимых сетях АЗС. Наибольший стабилизирующий эффект указанная мера окажет для регионов, расположенных вдали от центров производства нефтепродуктов и характеризующихся развитой сетью частных АЗС.

Также вводимые изменения должны защитить участников рынка от резких скачков биржевых цен на топливо в случаях, когда они могли быть вызваны резким изменением объёма предложения топлива на бирже на отдельных базисах. Кроме того, дополнительный объём поставок топлива на биржу будет обеспечен благодаря появляющейся у некоторых НПЗ возможности продавать топливо на условии самовывоза автомобильным транспортом непосредственно с НПЗ. Это в первую очередь актуально для покупателей в Северо-Западном федеральном округе, что объясняется относительно небольшим радиусом поставки топлива на местном рынке.

Стоит подчеркнуть, что утвержденный Правительством документ не влияет на ранее принятые изменения в совместный приказ Минэнерго России и ФАС России о повышении нормативов продаж топлива на бирже компаниями, занимающими доминирующее положение, а распространяет такие же требования для всех участников рынка, не только занимающих доминирующее положение на рынке. В начале года были утверждены обязательные минимальные нормативы поставок топлив для компаний-доминантов: для бензинов это 11% от уровня производства, для дизеля – 7,5%.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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