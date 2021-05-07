Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#ЦО КРТ#Руслан Мухамеджанов07.05.2021 21:30

Рабочий визит Руслана Мухамеджанова в Центр обеспечения КРТ

Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов и заместитель по техническому и авторскому надзору Александр Фадеев посетили с рабочим визитом филиал предприятия — Центр обеспечения компонентами ракетного топлива в Нижнем Новгороде.

В рамках рабочей поездки руководство ЦЭНКИ провело ряд совещаний по состоянию и перспективам развития филиала и осмотр материально-технической базы новых объектов по производству компонентов ракетного топлива.

В ходе визита также были осмотрены строительные площадки по возведению нового завода по производству перекиси водорода, комплекса хранения подготовки и выдачи топлива Т-1 (керосина) и нафтила, участок гальвано-химической обработки. В завершение поездки Руслан Мухамеджанов и Александр Фадеев проинспектировали участок хранения и утилизации средств выведения с истекшим сроком эксплуатации.

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