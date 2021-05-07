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Роскосмос. Техномаш создаст отраслевую модель компетенций инженеров-технологов – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#НПО Техномаш#Корпоративная Академия Роскосмоса#Владимир Матвейчук

07.05.2021 03:05

Техномаш создаст отраслевую модель компетенций инженеров-технологов

На рабочей встрече, которая прошла в Научно-производственном объединении «Техномаш» имени С.А. Афанасьева 29 апреля 2021 года, директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук, и.о. генерального директора НПО «Техномаш» Юрий Власов и генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» Кирилл Порватов подписали Дорожную карту по подготовке отраслевой модели компетенций и формированию программ обучения инженеров-технологов и технических специалистов предприятий ракетно-космической промышленности.

Работы, предусмотренные Дорожной картой, должны быть реализованы до конца 2022 года в рамках трёх этапов:

Организационного, включающего в себя формирование рабочей группы из представителей Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос», НПО «Техномаш» и Корпоративной Академии Роскосмоса, разработку технического задания, методик и форм оценки, а также других необходимых документов;

исследовательского, включающего оценку требований к компетенциям инженеров-технологов и технических специалистов на предприятиях РКП, анализ полученной информации, разработку и верификацию отраслевой модели компетенций, определение текущего и целевого уровня компетенций;

трансформирующего, направленного на устранение разрыва между текущим и целевым уровнями компетенций за счёт разработки и реализации образовательных программ, включая совместную подготовку проекта «Школа главного технолога», создания отраслевой базы знаний, совершенствования профессиональных стандартов инженеров-технологов и технических специалистов предприятий ракетно-космической промышленности с учётом утверждённой модели компетенций.

В рамках мероприятий Дорожной карты НПО «Техномаш» отвечает за определение приоритетных направлений развития технологий производства ракетно-космической техники и перечня требований к профессиональным компетенциям инженеров-технологов как базы для построения образовательных программ. В 2020 году предприятием организована инициативная работа по развитию технических компетенций инженеров-технологов и технических специалистов предприятий ракетно-космической промышленности.

В январе 2021 года на территории НПО «Техномаш» прошёл первый специальный научно-практический семинар «Современные методы и средства неразрушающего контроля в производстве РКТ», летом и осенью 2021 года планируется проведение ряда семинаров по другим видам технологий, применяемым при производстве ракетно-космической техники. Выполнение мероприятий Дорожной карты станет первым примером формирования модели компетенций инженерно-технических работников на уровне отрасли и методологической основой для создания корпоративной модели компетенций.

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