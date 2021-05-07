Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главкосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb07.05.2021 07:45

Четвертая партия аппаратов OneWeb прибыла на Восточный

36 космических аппаратов компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево (г. Благовещенск) на самолете Ан-124-100. Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») доставили космический груз на космодром.

Сегодня, 7 мая 2021 года, началась их подготовка к запланированному на май запуску с использованием российских средств выведения: ракеты-носителя «Союз-2.1б» (производства Ракетно-космического центра «Прогресс») с разгонным блоком «Фрегат» (производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина).

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 218. Низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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