Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астероид08.05.2021 09:30

Квазиспутник Земли — астероид Камоалева

Квазиспутник или квазисателлит — космический объект, период обращения которого вокруг Солнца соответствует периоду обращения планеты вокруг Солнца, т.е. объекты находятся в орбитальном резонансе 1:1. Это обстоятельство позволяет ему оставаться вблизи планеты на протяжении какого-то времени.

Латинская приставка quasi означает «наподобие», т.е. объект не является полноценным спутником планеты, только временным, так как через некоторое время он покидает свою орбиту. У Земли было несколько квазиспутников. Это астероиды различного размера — от десятков метров до нескольких километров, которые оставались на орбитах квазиспутника десятки и сотни лет.

Последний по времени открытия квазиспутник Земли был обнаружен в 2016 году. Это астероид (469219) Камоалева (ранее 2016 НО3), который, по мнению учёных, стал обращаться на орбите квазиспутника около 100 лет назад. Так как астероид находится с Землёй в орбитальном резонансе 1:1, а расстояние между планетой и астероидом меняется довольно незначительно, то с точки зрения земного наблюдателя кажется, что он обращается не вокруг Солнца, а вокруг Земли.

На самом деле это, конечно, не так. Часть орбиты астероида находится внутри орбиты Земли, а часть снаружи, поэтому он то обгоняет её, когда находится внутри земной орбиты, то отстаёт, когда находится снаружи, создавая, таким образом, для земного наблюдателя иллюзию обращения вокруг нашей планеты.

Камоалева очень маленький астероид диаметром приблизительно 40-100 метров, из группы Аполлонов. Так как он был открыт с помощью телескопа Pan-STARRS 1 в обсерватории Халеакала на Гавайских островах, то и был назван гавайским словом Камоалева, означающим «колеблющийся».

Астероид Камоалева, по расчётам учёных, является наиболее стабильным на сегодняшний день примером квазиспутника Земли. При максимальном отдалении от Земли в 40 млн км и минимальном — 14 млн км астероид будет представлять собой квазиспутник Земли ещё несколько столетий, по другим данным — тысячелетий.

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