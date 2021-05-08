Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Орбитальные группировки#Окно-М08.05.2021 13:50

Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности

Российский оптико-электронный комплекс (ОЭК) обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2200 метров над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 тысяч космических объектов. В 2020 году, на основе информации, полученной российской системой контроля космического пространства от средств ОЭК «Окно-М», был обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

ОЭК «Окно-М» обладает высокими обнаружительными характеристиками, пропускной способностью и возможностями по обработке данных, что позволяет осуществлять контроль космических объектов на орбитах в диапазоне высот от 120 км до 50 000 км. После проведенной модернизации дальность обнаружения комплекса повысилась на 10 тысяч километров (с 40 тысяч километров до модернизации до 50 тысяч километров в настоящее время). При этом «Окно-М» способен обнаруживать на таком расстоянии космические объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

С момента постановки в 1999 году на опытно-боевое дежурство боевыми расчетами комплекса «Окно» проведено свыше 12,5 миллиона измерений по космическим объектам, обнаружено более 7,5 тысячи новых высокоорбитальных космических объектов, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов. В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации о космических объектах, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы.

Работа комплекса полностью автоматизирована. В течение рабочего сеанса, занимающего все сумеречное и ночное время суток, он может функционировать без операторов в реальном масштабе времени, выдавая информацию, как об известных, так и вновь обнаруженных космических объектах. Обнаружение происходит в пассивном режиме, вследствие чего комплекс «Окно-М» обладает низким энергопотреблением. Характерной особенностью оптико-электронных систем ОЭК «Окно-М» является использование ими в качестве носителей информации сигналов, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов.

Высокие технические характеристики комплекса позволяют использовать его как высокоэффективное средство обеспечения испытаний и эксплуатации отечественных космических аппаратов, выводимых на различные орбиты, а также экологического мониторинга космического пространства в рамках реализации программ по наблюдению малоразмерных объектов («космического мусора»), представляющих угрозу для пилотируемых полетов.

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