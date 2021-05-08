Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП08.05.2021 12:09

Ступень ракеты Long March 5B может войти в атмосферу после 2:30 9 мая южнее Индонезии

Средства слежения Госкорпорации «Роскосмос» продолжают наблюдения за неуправляемым сходом с орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B, которая 29 апреля 2021 года вывела на околоземную орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции.

По состоянию на 8 мая 2021 года, объект может войти в плотные слои атмосферы Земли после 02:30 ночи по московскому времени 9 мая южнее Индонезии в районе Тиморского моря. В настоящее время объект устойчиво теряет высоту орбиты: за прошедшие сутки наблюдения ее апогей уменьшился еще с 267 до 218 км, а перигей — со 156 до 146 км. Часть конструкций ступени прекратит существование в атмосфере, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

Напомним, ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты и осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») организовал сбор и обработку информации, которая непрерывно поступает по ступени ракеты-носителя Long March 5B.

MIL OSI