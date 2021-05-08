Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш08.05.2021 20:50

Энергомаш проводит экскурсии для детей и ветеранов

В рамках празднования 60-летия со дня первого полета человека в космос в апреле продолжились экскурсии в демонстрационный зал НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Гостями стали не только школьники — за это время познакомиться с ведущим предприятием ракетного двигателестроения приезжали воспитанники детского сада «Таланты и способности», читатели городской библиотеки микрорайона Сходня, пенсионеры из Центра социального обслуживания «Гольяново» г. Москвы.

Специалисты отдела рекламно-выставочной деятельности в доступной и увлекательной форме рассказали об истории нашего легендарного предприятия, сегодняшних разработках и достижениях НПО Энергомаш на отечественном и зарубежном рынках космических услуг.

Ранее, в марте, в рамках проведения Праздника труда Подмосковья с целью повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодежи на производство было организовано и проведено около 20 экскурсий для учебных организаций городского округа Химки, на которых побывало более 500 школьников.

Как отметила начальник центра подготовки персонала Елена Федина, НПО Энергомаш и образовательные организации городского округа Химки много лет сотрудничают по направлениям, связанным с профориентационной деятельностью. У многих учащихся на предприятии работают или работали родственники, поэтому им особенно интересно увидеть и узнать, к созданию какой космической техники их близкие имеют непосредственное отношение.

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