8 мая состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Source: President of Russia – Kremlin

8 мая в Москве состоятся переговоры Президента России с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Лидеры обсудят состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, вопросы совместного противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также различные аспекты дальнейшего укрепления российско-таджикистанского стратегического партнёрства и союзничества, в том числе с учётом председательства Таджикистана в текущем году в Организации Договора о коллективной безопасности Краткая справка Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) .

Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе.

9 мая Эмомали Рахмон будет также присутствовать на военном параде на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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