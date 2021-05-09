Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#МКС#МКС-65#9 мая#День Победы09.05.2021 20:30
Бессмертный полк на МКС
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, находящийся в настоящий момент на борту Международной космической станции, принял участие в акции «Бессмертный полк» и развернул на околоземной орбите копию Знамени Победы.
«Бессмертный полк на борту Международной космической станции — уже семейная традиция! Вечная память!», — написал он на своей официальной странице ВКонтакте.
Данное сообщение проиллюстрировано двумя фотографиями, на которых изображен Олег Новицкий на фоне копии Знамени Победы и парящий в невесомости ноутбук с фотографиями дедушек и бабушек Олега и его супруги Юлии.