Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#9 мая#День Победы09.05.2021 20:30

Бессмертный полк на МКС

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, находящийся в настоящий момент на борту Международной космической станции, принял участие в акции «Бессмертный полк» и развернул на околоземной орбите копию Знамени Победы.

«Бессмертный полк на борту Международной космической станции — уже семейная традиция! Вечная память!», — написал он на своей официальной странице ВКонтакте.

Данное сообщение проиллюстрировано двумя фотографиями, на которых изображен Олег Новицкий на фоне копии Знамени Победы и парящий в невесомости ноутбук с фотографиями дедушек и бабушек Олега и его супруги Юлии.

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