Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#9 мая#День Победы09.05.2021 17:30

В РКЦ «Прогресс» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Великой Победы. Они начались с возложения цветов к мемориальной доске Дважды Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Д.И. Козлова и памятнику Дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинову.

На торжественном митинге у Монумента Боевой и Трудовой Славы генеральный директор Дмитрий Баранов поздравил ветеранов и сотрудников РКЦ «Прогресс» с праздником.

«День Победы — самый главный праздник нашей страны. В нашей стране нет такой семьи, у кого родные не воевали на фронтах или самоотверженно трудились в тылу, — говорит Дмитрий Баранов. — В те страшные годы у каждого из работников завода сражались за Родину муж, отец или брат. Их родные били врага в тылу, ежедневно отправляя на передовую по 15 легендарных штурмовиков Ил-2. Несколько тысяч заводчан добровольцами ушли на фронт, многие из них не вернулись домой. Семеро ранее работавших на Государственном авиационном заводе № 1 и вступивших в ряды Красной армии, в годы Великой Отечественной войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Память о них будет вечно жить в наших сердцах».

Государственный авиационный завод № 1 (ныне — РКЦ «Прогресс») внес огромный вклад в победу нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. С началом Великой Отечественной войны на Государственном авиационном заводе № 1 продолжалось серийное производство истребителей МиГ-3 в тяжелых условиях военного времени, но выпуск самолетов не прекращался и во время бомбежек. Работа шла круглосуточно, и в августе 1941 года предприятию удалось довести выпуск до требуемых 20 машин в сутки.

В августе 1941 года Правительством Советского Союза было принято решение организовать на Государственном авиационном заводе № 1 производство самолетов Ил-2. На московской площадке не удалось приступить к изготовлению нового изделия. В октябре 1941 года ГАЗ № 1 был эвакуирован в г. Куйбышев. Не хватало рабочих рук — многие рабочие, технологи и инженеры ушли добровольцами на фронт. Коллектив завода сумел за два месяца перевести предприятие на серийный выпуск Ил-2. Первый штурмовик совершил полет 31 декабря 1941 года.

Весной 1942 года завод выпускал до 5-6 машин Ил-2 в сутки, но фронт требовал гораздо больше самолетов. В начале 1943 года инициативной группой инженеров и технологов под руководством главного инженера В.Я. Литвинова (с 1944 года — директор завода) на предприятии был разработан и внедрен новый метод поточного производства — стендовая сборка. В результате производительность возросла до 15-16 штурмовиков в день.

В конце 1943 года заводом было освоено производство самолетов Ил-2 с металлическими крыльями. В 1944 году завод приступил к серийному производству новых штурмовиков Ил-10. В годы войны поточный выпуск боевых машин на ГАЗ № 1 дал Красной Армии 11768 штурмовиков Ил-2 и 1225 Ил-10.

MIL OSI