Source: Russia Federal Space

#ЦПК#9 мая#День Победы09.05.2021 09:15

Герои войны – герои космоса

Сегодня, 9 мая 2021 года, отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Мы храним в сердцах память о подвиге народа, о мужестве и героизме соотечественников. Фронтовики и труженики тыла приближали День Победы, рискуя жизнью, стойко перенося нечеловеческие тяготы и потери. Дети отважно помогали взрослым бороться с врагом: ходили в разведку, вставали за станки, строили оборонительные сооружения.

9 мая мы вспоминаем не только близких родственников, защищавших Родину в страшные годы. Гордимся каждым, кто проявил воинскую доблесть на полях сражений и совершил трудовой подвиг в тылу. Проект Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина «Герои войны — герои космоса» был создан в год празднования 75-летия Великой Победы. Цикл из 14 глав посвящен выдающимся советским офицерам, легендарным ученым и космонавтам, пережившим Великую Отечественную войну.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию полную версию проекта «Герои войны — герои космоса» о людях, которые подарили нам мирное небо над головой и оказали огромное влияние на развитие космонавтики.

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