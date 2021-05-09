Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика09.05.2021 14:15

Научная программа 65-й экспедиции

В дни, свободные от работ по расширению российской зоны обитания на Международной космической станции, космонавты займутся привычным для себя делом — выполнением научной программы. Закономерно, что исследований в этот раз будет меньше, чем во время предыдущей экспедиции.

Всего для российских космонавтов 65-й экспедиции запланировано 45 научных экспериментов и целевых работ. Трудоемкость программы составляет 452 человеко-часов. Ряд работ внесен в «Список задач» (Task list): это означает, что космонавты будут приниматься за них по своему усмотрению в личное время. На подобные исследования запланировано еще 113 часов.

Научная программа МКС-65 делится на шесть направлений. Наибольшее число экспериментов (18) предусмотрено по теме «Космическая биология и физиология». Все они уже проводились на МКС.

По направлению «Технология освоения космического пространства» Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстоит 15 исследований. Пять экспериментов включает раздел «Материаловедение». Среди традиционных работ здесь будет одна новая. Речь идет об эксперименте «Реал», нацеленном на изучение деформационных свойств и текучести алюминиевых расплавов в условиях микрогравитации.

В раздел «Физика космических лучей» входит два исследования. В ходе «БТН-Нейтрон» будет продолжено изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов, а картографированием ночной атмосферы в ближнем ультрафио­летовом диапазоне космонавты займутся по плану эксперимента «УФ-атмосфера». В рамках этого же научного раздела предполагается с помощью дозиметрической аппаратуры, которая размещена в шаровом фантоме, имитирующем параметры человеческого тела, изучать влияние космических лучей и радиационной обстановки на трассе полета МКС.

Направление «Исследование Земли» предусматривает эксперимент по наблюдению в инфракрасном диапазоне слоистых образований в верхней мезо­сфере — нижней термосфере. Для этого будет использоваться комплекс приборов «Терминатор». Кроме того, в автоматическом режиме будет работать аппаратура экспериментов СОВА и «Икарус» по мониторингу глобальной миграции птиц и животных.

Гуманитарная часть научной программы представлена разделом «Практические задачи и образовательные мероприятия», в рамках которого запланированы четыре проекта. Один из них — «О Гагарине из космоса» — предполагает передачу с борта МКС по радиолюбительскому каналу связи на наземные приемные станции мира фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта.

Стоит отметить, что научная аппаратура для экспериментов по нашей программе располагается не только на российском сегменте. Так, в японском модуле Kibo планируется работа «Кристаллизатор». Эксперименты «Кинетика-1», «Плазменный кристалл» и «Перитектика» пройдут в европейском «Колумбусе», целевая работа «Реал» — в американском Destiny, а эксперимент EarthKAM — в американских модулях LAB, Node 1 или Node 2.

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