Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Русский космос#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика09.05.2021 14:15
Научная программа 65-й экспедиции
В дни, свободные от работ по расширению российской зоны обитания на Международной космической станции, космонавты займутся привычным для себя делом — выполнением научной программы. Закономерно, что исследований в этот раз будет меньше, чем во время предыдущей экспедиции.
Всего для российских космонавтов 65-й экспедиции запланировано 45 научных экспериментов и целевых работ. Трудоемкость программы составляет 452 человеко-часов. Ряд работ внесен в «Список задач» (Task list): это означает, что космонавты будут приниматься за них по своему усмотрению в личное время. На подобные исследования запланировано еще 113 часов.
Научная программа МКС-65 делится на шесть направлений. Наибольшее число экспериментов (18) предусмотрено по теме «Космическая биология и физиология». Все они уже проводились на МКС.
По направлению «Технология освоения космического пространства» Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстоит 15 исследований. Пять экспериментов включает раздел «Материаловедение». Среди традиционных работ здесь будет одна новая. Речь идет об эксперименте «Реал», нацеленном на изучение деформационных свойств и текучести алюминиевых расплавов в условиях микрогравитации.
В раздел «Физика космических лучей» входит два исследования. В ходе «БТН-Нейтрон» будет продолжено изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов, а картографированием ночной атмосферы в ближнем ультрафиолетовом диапазоне космонавты займутся по плану эксперимента «УФ-атмосфера». В рамках этого же научного раздела предполагается с помощью дозиметрической аппаратуры, которая размещена в шаровом фантоме, имитирующем параметры человеческого тела, изучать влияние космических лучей и радиационной обстановки на трассе полета МКС.
Направление «Исследование Земли» предусматривает эксперимент по наблюдению в инфракрасном диапазоне слоистых образований в верхней мезосфере — нижней термосфере. Для этого будет использоваться комплекс приборов «Терминатор». Кроме того, в автоматическом режиме будет работать аппаратура экспериментов СОВА и «Икарус» по мониторингу глобальной миграции птиц и животных.
Гуманитарная часть научной программы представлена разделом «Практические задачи и образовательные мероприятия», в рамках которого запланированы четыре проекта. Один из них — «О Гагарине из космоса» — предполагает передачу с борта МКС по радиолюбительскому каналу связи на наземные приемные станции мира фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта.
Стоит отметить, что научная аппаратура для экспериментов по нашей программе располагается не только на российском сегменте. Так, в японском модуле Kibo планируется работа «Кристаллизатор». Эксперименты «Кинетика-1», «Плазменный кристалл» и «Перитектика» пройдут в европейском «Колумбусе», целевая работа «Реал» — в американском Destiny, а эксперимент EarthKAM — в американских модулях LAB, Node 1 или Node 2.