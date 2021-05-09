Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#9 мая#День Победы09.05.2021 15:50

На космодроме Восточный возложили цветы к экспозиции «Бессмертный полк»

Накануне празднования 76 годовщины со Дня Великой Победы в холе административного здания Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошло памятное мероприятие. И.о. директора филиала ЦЭНКИ Дмитрий Климов и руководство почтили память фронтовиков, возложив цветы у экспозиции «Бессмертный полк космодрома Восточный».

Экспозицию «Бессмертный полк космодрома Восточный» начали создавать в 2019 году по инициативе руководства филиала и с участием неравнодушных сотрудников. Эта инициатива призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны, о каждом, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. На экспозиции в едином стиле представлены портреты порядка тридцати фронтовиков — все они родственники сотрудников филиала ЦЭНКИ, ветераны Великой Отечественной войны. Экспозиция работает круглый год и по необходимости пополняется.

В рамках празднования Дню Победы сотрудники стартового комплекса Космического центра «Восточный» своими руками воссоздали автопарк времён Великой Отечественной войны. В административном здании на экспозиции можно увидеть легендарный Т-34, исторический УАЗ и даже «Катюшу».

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