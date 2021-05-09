Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#АСПОС ОКП#Аист-2Д09.05.2021 00:52

Обновленные расчеты по ракете-носителю Long March 5B

Фотография со спутника «Аист-2Д»

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает следить за неуправляемым сходом с орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B, которая стартовала 29 апреля 2021 года с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции.

Ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты и осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве организовал сбор и обработку информации, поступающей по ступени ракеты-носителя Long March 5B.

Объект продолжает терять высоту орбиты. Согласно обновленным расчётам, объект может войти в атмосферу примерно в 04:40 по московскому времени 9 мая 2021 года над Тихим океаном. По предварительной информации, часть конструкций ступени прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

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