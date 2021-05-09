Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#9 мая#День Победы09.05.2021 12:45

Парады Победы из космоса

Парад Победы в Новосибирске

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Российские спутники дистанционного зондирования Земли серии «Ресурс-П» и «Канопус-В» сфотографировали военные парады, приуроченные к 76-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые проходят сегодня по всей стране.

Так, на первом фото запечатлен парад Победы в Новосибирске. Всего там приняли участие 2 112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов. Центральный военный округ представили свыше 1 тысячи военнослужащих: это личный состав соединений и подразделений 41-й общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. В параде приняли участие представители Росгвардии, МЧС и других силовых структур. Впервые в нем приняли участие четыре женских парадных расчета. По площади Ленина прошли более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Центрального военного округа.

В 2021 году в Параде Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга принимали участие около пяти тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400.

Спутники «Ресурс-П» расположены на околокруговой, солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 км. Они предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации. Получаемая информация с космического комплекса «Ресурс-П» может использоваться для обеспечения запросов государственных и коммерческих заказчиков, а также в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли.

Спутники «Канопус-В» предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения подразделений Госкорпорации «Роскосмос», МЧС России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России, Российской академии наук, а также других ведомств и коммерческих потребителей оперативной информацией.

Целевое использование космического комплекса «Канопус-В» осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли. Прием, обработка и распространение спутниковой информации выполняется центрами Роскосмоса и Росгидромета. Информация, получаемая со спутника, востребована российскими и зарубежными потребителями и используется для решения практических задач.

Публикация будет обновляться и дополняться новыми фотоснимками

Обновлено: 9 мая 2021 года, 13:30 МСК

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